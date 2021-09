Prendete Lautaro Martinez, mettetegli vicino Joaquin Correa et voilà, il gioco è fatto.. Lo sa bene il ct Scaloni, che nella notte ha vinto 3-1 in casa del Venezuela nella gara di qualificazione al Mondiale in Qatar con i due attaccanti nerazzurri protagonisti.- Si parte con Messi vicino a, poco prima dell'intervallo Martinez segna con un piatto sinistro davanti al portiere su imbucata di Lo Celso. A mezz'ora dalla fine entrae tac, dopo meno di dieci minuti mette la firma sulla partita con un sinistro potente da dentro l'area proprio su sponda di Lautaro.. Chiude la gara la rete dell'altro Correa - Angel, l'attaccante dell'Atletico Madrid - con un tap-in vincente dopo la respinta del portiere ancora su tiro di Martinez (migliore in campo).- Scaloni applaude, Inzaghi sorride e riflette. L'allenatore nerazzurro sa di avere tra le mani una coppia-gol potenzialmente devastante e ieri ha vissuto quasi un dejà-vu. Gol di Lautaro, Correa entra e segna anche lui. Proprio come al Bentegodi contro il Verona. Cambia il contesto intorno, ma il risultato è sempre lo stesso.. Inzaghi sta già studiando le mosse per la trasferta di Marassi contro la Sampdoria domenica 12: Lautaro è intoccabile, Correa on fire. Dzeko è avvertito.