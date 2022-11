Un ko che non ci voleva, tra l'altro da valutare con attenzione perché non un semplice stop muscolare, bensì un problema legato al tendine d'achille. Joaquin Correa ha fatto il possibile e l'impossibile per mettersi in gioco nella vetrina dei Mondiali di Qatar 2022 con l'Argentina ma, a soli 3 giorni dall'inizio della manifestazione, è stato costretto a dare forfait. La sua esclusione è ovviamente un pugno allo stomaco per il giocatore, ma è una brutta notizia anche per l'Inter che, già dalla scorsa estate, era in ascolto per possibili offerte per lui e sperava nella vetrina mondiale per riaccendere le luci su di lui e sul suo futuro.La scorsa estate, conancora libero e con Lukaku già certo di tornare in nerazzurro,Non se ne fece nulla, complice anche un rapporto non semplice con il suo agente (che è lo stesso anche di Edin Dzeko). Ma non si concretizzò nulla anche perché per cederlo, l'Inter doveva far fronte a un bilancio in cui(obbligo di riscatto scattato al 2 febbraio)Cifre che, dato il suo rendimento in Italia, difficilmente sono ipotizzabili nonostante i rumors di interessamenti dalla Premier mai realmente concretizzatisi. E oggi, ancor più, senza lo show dei Mondiali a dargli risalto si faranno vivi all'orizzonte.