L'Inter non perde di vista l'attaccante francese Marcus Thuram, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per anticipare il suo arrivo a gennaio servirebbe l'uscita dell'argentino Joaquin Correa: El Tucu ha estimatori in Premier League e la vetrina Mondiale a disposizione.