Lavori in corso per completare l'operazione Angel Correa al Milan. Tutte le parti coinvolte nell'affare stanno dialogando in queste ore, sarà una giornata di contatti intensi e diretti in particolare tra i due club: dopo che Correa ha praticamente definito la sua intesa con il Milan per un contratto fino al 2024 da poco più di 3 milioni a stagione (la richiesta iniziale era di 3,5 milioni con bonus), adesso Angelito attende il via libera dalle società per considerarsi un nuovo rinforzo rossonero dopo gli attestati di stima diretti ricevuti anche da Marco Giampaolo.





OCCHIO AI BONUS - L'operazione avrà un valore complessivo vicino ai 50 milioni di euro garantiti all'Atletico Madrid. Resta però da limare più di qualche dettaglio proprio sui bonus, perché il Milan vuole spendere 40 milioni subito più premi vari per portare la cifra sui 45/48 milioni mentre l'Atletico chiede garanzie totali per 50 milioni complessivi. Insomma, una minima distanza che si conta di sistemare in queste ore anche col blitz in Italia del dt dell'Atletico, Andrea Berta. Correa aspetta, il suo agente Jimenez è in contatto costante col Milan. Lavori in corso per avvicinarsi al traguardo...