A Radio Marte è intervenuto Guillermo Giacomazzi, membro dell'entourage di Joaquin Correa della Lazio: “Tenere botta alla Juve è difficilissimo, ma il campionato italiano mi sta divertendo perché c'è una bella lotta. Certo, non per lo scudetto che è già deciso.

L'Arsenal è una squadra molto attrezzata ed è esperta, ma il Napoli non è da meno. A differenza delle altre inglesi, l'Arsenal ti fa giocare, concede perchè è squadra dinamica ed infatti all'Emirates il Napoli ha avuto tante palle gol.

Correa? Che ci sia un club come il Napoli interessato a lui è una cosa bellissima per il ragazzo perché il Napoli è una squadra importante, tra le più importanti d'Italia. E' ancora presto per parlare di mercato perchè mancano ancora tante partite da qui alla fine del campionato.

Federico Valverde dà del tu al pallone, mi piace tantissimo, è molto elegante e forte, è dinamico e Ancelotti lo conosce molto bene. E' un centrocampista misto e potrebbe ricoprire tutti e 3 i ruoli del centrocampo”.