Joaquin, attaccante dell', parla al Matchday Programme dedicato alla sfida contro lo: "Tra i momenti più belli che ho vissuto nella mia carriera non posso non citare l'esordio con la nuova maglia. Certe volte puoi solo sognare il modo perfetto per presentarti ai tuoi nuovi tifosi e io ho avuto la fortuna di viverlo nella partita con il Verona: doppietta, rimonta e vittoria a dare il via alla mia avventura in nerazzurro. Il calcio è la mia vita, essere arrivato all'Inter è un orgoglio che voglio continuare a meritarmi. Tanti argentini sono stati protagonisti qui e di tutti mi porto qualcosa, qualche insegnamento"."Il calcio è la mia vita, essere arrivato all'Inter è un orgoglio che voglio continuare a meritarmi. Tanti argentini sono stati protagonisti qui e di tutti loro mi porto qualcosa, qualche insegnamento":"L'Italia è un paese bellissimo, c'è qualcosa di bello da vedere ovunque e poi c'è la cucina: tra i miei piatti preferiti oltre all'asado e le empanadas c'è la pasta, mi piace in tutti i modi"."Una delle partite che ricordo con più emozione è la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, stagione 2018/19. Ero al primo anno alla Lazio e dopo aver segnato il gol vittoria contro il Milan in semifinale, all'Olimpico quando mancavano 10 minuti eravamo ancora 0-0. Il gol di Milinkovic e la mia rete al novantesimo hanno deciso la partita e ci hanno permesso di prenderci il trofeo".