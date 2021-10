dopo il triplice fischio dell'arbitro Irrati per un gesto che, secondo la ricostruzione del brasiliano, è stato mal interpretato e lo ha portato ad accogliere tra le lacrime la sanzione nei suoi confronti., ieri avversario per la prima volta tra le file nerazzurre, non sarebbe dunque da leggere come un gesto di scherno, nonostante l'argentino abbia reagisto stizzito e dopo si sia quasi innescata una rissa tra diversi calciatori."Vorrei esprimermi sulle ripercussioni negative in relazione a quanto accaduto oggi, a fine partita. Innanzitutto,Siamo tutti professionisti, che lavorano per perseguire i nostri obiettivi e non mancheremmo mai di rispetto a un altro professionista., per quanto la nostra amicizia lo permette, ma mi sono emozionato.nei confronti degli altri atleti o dell’Istituzione Internazionale e dei suoi appassionati tifosi. È stato un atto innocente, da una persona che ha un grande affetto per Tucu !! Ti amo mano", ha scritto Luiz Felipe dalla propria pagina Instagram.