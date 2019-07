Non è ancora finita. Angel Correa continua a essere un obiettivo concreto del Milan, che è al lavoro per regalare a Giampaolo un giocatore in grado di giocare sia da seconda punta sia da trequartista. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Boban e Maldini, dopo la brusca frenata di domenica, sono tornati a parlare con l'Atletico Madrid per ricucire lo strappo causato da una differenza di vedute sulla valutazione: 50 milioni, quello che chiedono i colchoneros per l'ex enfant prodige del San Lorenzo, 40 più bonus, non tutti facilmente raggiungibili, quelli che propone il Milan.



AFFARE POSSIBILE - La trattativa è in piedi, settimana prossima sono attesi nuovi sviluppi. Correa, intanto, continua a giocare: questa notte sarà in campo con l'Atletico Madrid, ​all'Exploria Stadium di Orlando, contro la selezione di stelle della MLS, sabato sarà della partita contro l'​Atletico de San Luis, in Messico, in quella che è l'ultima tappa del preseason in Nord America degli uomini di Simeone. Il Milan ha già il sì dell'argentino, che vuole un progetto dove possa essere un punto fermo, manca quello con l'Atletico Madrid. Si tratta, con un occhio agli altri club, soprattutto Valencia e Tottenham, e ai conti. Se dovesse sbloccarsi la cessione di André Silva, per i rossoneri, sarebbe tutto più semplice.