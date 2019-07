Angel Correa e il Milan sono sempre più vicini. Nella giornata di ieri in gran segreto c’è stata una missione di Maldini e Boban a Madrid per avvicinarsi all’intesa con l’Atlético Madrid: il Milan ha garantito 40 milioni agli spagnoli come pagamento assicurato, cui aggiungere diversi bonus che porteranno la cifra ad avvicinarsi ai 25 milioni di valutazione complessiva. L’Atlético è soddisfatto e presto si può definire tutto anche nei dettagli per Correa in rossonero.



Da giorni, Correa ha dato il suo sì totale al progetto del Milan entrando anche nei dettagli del contratto per cinque anni. La scelta è fatta, Angelito e il Milan ora sono vicinissimi.