Già il momento della Roma è particolarmente complicato, tra risultati altalenanti, una miriade di infortuni e il clima di contestazione dei tifosi nei confronti di dirigenza e proprietà. Se poi anche qualche giocatore ci mette del suo, facendosi pizzicare con un utilizzo dei social network non propriamente saggio, il resto è fatto. Chiedere per informazioni al trequartista della Roma Javier Pastore, autore di un like "malandrino" sulla pagina Instagram del connazionale Joaquin Correa, che incitava la sua Lazio prima della delicata partita col Chievo.



Un aspetto non fondamentale ma che, a un tifoso diventato molto più attento che in passato a queste situazioni, non contribuirà a far sbocciare l'amore tra il popolo romanista e un giocatore, Pastore, incapace sin qui di dare un pieno contributo alla causa per via dei soliti problemi fisici.