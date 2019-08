Angel Correa ha scelto il Milan, vuole solo il club rossonero, lo ha comunicato all'Atletico Madrid ad inizio mercato e l'ho ha ribadito ancora una volta nel corso delle ultime ore. L'attaccante argentino insieme ai suoi agenti ha infatti incontrato i vertici dei Colchoneros e ha ribadito la volontà di vestire la maglia rossonera.



NO AL MONACO - Il giocatore ha anche rifiutato una proposta economicamente vantaggiosa sia per lui che per il club spagnolo arrivata da parte del Monaco. I francesi avevano infatti accontentato la richiesta di 55 milioni, bonus compresi e ora spetterà al Milan trovare l'intesa con l'Atletico Madrid forte della volontà di Correa che spinge e aspetta, soltanto i rossoneri.