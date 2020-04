Crederci sempre, arrendersi mai. E' questo il messaggio che vuole mandare. Lui, fermo, proprio non ci sa stare. Ha iniziato il suo cammino nel 2014 creando una radio podcast con la quale trasmetteva dalla sua camera raggiungendo migliaia di ascoltatori in tutta Italia, in un attimo si è ritrovato catapultato nel mondo del calcio su un aereo direzione Malta: prima, poi è rientrato in Italia lavorando nella direzione sportiva dell'Academy del Carpi.- Giovane, giovanissimo. Ma con le idee chiare in testa fin dall'inizio.. Con il suo libro, però, per la prima volta Piluso vuole condividere tecniche e strategie che l'hanno portato a trasformare l'impossibile in realtà. All'interno dell'autobiografia sono presenti testimonianze dell'attaccante del Sassuolo Cicco Caputo, del portiere dell'Empoli Alberto Brignoli, dell’attore Francesco Montanari e del cantante Calcutta.