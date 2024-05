Juventus, l'agente di Koopmeiners è in Italia: previsti nuovi contatti

Non l'unico, il direttore sportivo Giuntoli è al lavoro per trovare almeno un nuovo difensore centrale (Calafiori più di Buongiorno) e un attaccante (il sogno resta Zirkzee del Bologna), ma il centrocampista dell'Atalanta è in cima alla lista delle priorità. Quantità, qualità, forza fisica, letture, l'ex giocatore dell'AZ Alkmaar è il centrocampista polivalente gusto per i bianconeri, il profilo che serve per far fare il salto di qualità a un reparto che quest'anno è andato troppo spesso in difficoltà.

- La concorrenza è forte,ma la Juventus è sicura di avere le carte giuste per convincerlo a scegliere il progetto bianconero. Come riporta oggi il Corriere di Torino(domani alle 20.45 l'Atalanta sfiderà la Roma, mercoledì sarà di scena all'Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia, proprio contro la Juve).La volontà del tuttocampista, che quest'anno ha realizzato 15 gol e 6 assist in 46 partite con la Dea, considerando tutte le competizioni, è quella di lasciare Bergamo a fine anno, nonostante un contratto in scadenza nel 2025. All'Atalanta si sente a casa, ma è arrivato il momento di partire. Come aveva già anticipato lo scorso marzo, in un'intervista alla tv olandese mentre era in ritiro con la nazionale: "Deve però presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo".

- Koopmeiners. Per ora l’Atalanta non è entrata nell’ottica di vendere il centrocampista classe 1998, ma se in estate dovesse arrivare un’offerta convincente lo accontenterà.La Juventus è pronta a garantire a Koop, che piace all'Atalanta e ha mercato in Premier League, e, obiettivo del Borussia Dortmund.