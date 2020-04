La questione legata al futuro di Dries Mertens non smette di essere infuocata: l'attaccante belga del Napoli sta vivendo ormai da qualche mese una questione delicata per quanto riguarda il suo futuro. Il club partenopeo continua a sperare che possa rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno, con De Laurentiis che confida nella permanenza in Campania, ma nel frattempo diversi club sondano la pista, con Inter e Chelsea in vetta alle pretendenti per la prossima stagione. La Roma, che lo voleva e aveva fatto più di un tentativo nella passata sessione di mercato tra dicembre e gennaio, ha ora raffreddato le proprie mire, dopo lo stop della trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione della società: il club giallorosso vuole calciatori dall'ingaggio più basso.