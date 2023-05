Sì,. Come? Con le ulteriori penalizzazioni allache possono arrivare dal filone stipendi e dalla UEFA, che pare intenzionata a disarcionare i bianconeri da qualsiasi sua competizione. Se ciò accadesse,, a 90' dalla fine il Torino a pari merito con la Fiorentina ma avanti per gli scontri diretti. Sono a tiro, però, anche il Monza e il Bologna nonostante i punti persi oggi.Come detto, Torino e Fiorentina sono appaiate a quota 53 punti. Isono avanti rispetto ai viola negli scontri diretti e rispetto a Monza e Bologna di uno e due punti, quindi. La Fiorentina deve battere il Sassuolo a Reggio Emilia e sperare in un aiuto da parte dell'Inter, invece Monza e Bologna devono vincere contro Atalanta a Bergamo e Lecce in Puglia e tifare per tutte le avversarie delle loro tre concorrenti. Un incrocio un po' complicato, ma possibile.- vs Inter in casa- vs Sassuolo in trasferta- vs Atalanta in trasferta- vs Lecce in trasfertaLa Fiorentina non può permettersi di arrivare a pari punti con nessuno: è in svantaggio anche con Monza e Bologna. I brianzoli sono indietro rispetto a Bologna e Torino, i granata pagano dazio rispetto ai felsinei.. Lo scenario, però, prevedrebbe due pareggi di Fiorentina e Torino, una non-vittoria del Monza e un successo degli uomini di Motta.Attenzione però alle finali europee:Ma se la sesta classificata fosse la Roma e i giallorossi dovessero vincere l'Europa League qualificandosi alla Champions, allora lo slot italiano nella Conference League sarebbe di fatto cancellato.