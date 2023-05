Nella 37esima giornata di Serie A, il Monza ospita il Lecce, in un match in cui si intersecano la speranze dei brianzoli di qualificarsi per la Conference League nella prossima stagione, e le speranze di salvezza dei salentini. Il Monza attualmente è decimo con 52 punti: con una vittoria, la squadra di Raffaele Palladino si porterebbe all'ottavo posto, con 55 punti, ottavo posto che potrebbe diventare buono per qualificarsi alla Conference in caso di ulteriore penalizzazione (o decisione Uefa) per la Juventus, che al momento occupa la settima posizione. In ogni caso, comunque vada, per il Monza oggi è l'occasione per salutare il pubblico di casa, al termine di una stagione iniziata male, con Giovanni Stroppa in panchina nelle prime giornate, e poi proseguita in modo entusiasmante con l'arrivo di Palladino. Per quanto riguarda invece il Lecce, la squadra di Marco Baroni è 16esima con 33 punti: in casa del Monza i giallorossi cercano punti pesanti per restare in Serie A.



Di seguito le formazioni ufficiali:



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna. All. Palladino



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Askildsen, Blin, Oudin; Banda, Ceesay, Strefezza. All. Baroni