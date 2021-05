Ammonizioni che pesano. Sono tre i giocatori che verranno squalificati dal Giudice Sportivo dopo Verona-Bologna, posticipo della 37a giornata di Serie A in programma questa sera. Nei padroni di casa è stato ammonito Barak, che era in diffida e verrà dunque squalificato: salterà la sfida contro il Napoli.



Niente match contro la Juve, invece, per due giocatori del Bologna all'ultima giornata. Ovvero per Dijks e Soriano, che erano in diffida e sono stati anche loro ammoniti. Non ci saranno con i bianconeri. Tre assenze pesanti nella corsa Champions. Ricordiamo che infatti domenica alle 20.45 si giocano Atalanta-Milan, Bologna-Juve e Napoli-Verona, tutte in contemporanea. In tre per due posti nella massima competizione europea, tutto in 90 minuti.