“In tribuna autorità c’erano molte persone mortificate, che a fine gara se ne sono andate via senza gioire più di tanto per la vittoria viola, proprio perché non capivano il motivo di alcune decisioni, compreso Joe Barone"."Sono andato da Rocchi non per discuterci, ma per parlarci. Gli ho fatto notare che il quarto uomo aveva comunicato all’arbitro dell’errore commesso sul primo fallo, sul quale è stato ammonito Luperto, mentre il fallo era di Cabral. E gli ho chiesto se, di fronte a un fallo invertito, non possa prevalere la giustizia sportiva.Non è una questione di compensazione, ma di non indirizzare una partita su un errore. Poi, rivedendo le immagini del fallo, bisogna anche dire che Nico Gonzalez si è esibito in un carpiato degno di Dybala o Sivori”.