Vittoria della Fiorentina nel derby toscano e rabbia Empoli dopo l'espulsione di Luperto al 56', che ha lasciato in 10 gli uomini di Andreazzoli. Un episodio che ha fatto discutere anche in tribuna, come si nota nell'immagine tratta da Dazn. Il difensore dei toscani ha rimediato la seconda ammonizione della sua gara dopo l'intervento in ritardo su Gonzalez e il presidente Fabrizio Corsi si è alzato dal suo posto in tribuna, andando a protestare verso il designatore Gianluca Rocchi, al Franchi per assistere alla partita. A giudicare da gesti e labiale, il presidente dell'Empoli avrebbe protestato soprattutto per la prima ammonizione, arrivata nella prima frazione per fallo su Cabral (davanti alla panchina ospite), che ha portato polemiche anche in campo.