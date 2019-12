Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato del clamoroso episodio del gol fantasma non concesso a Cosenza ai microfoni di Radio Sportiva, dando il proprio giudizio su uno degli episodi che sarà tra i più chiacchierati del campionato di Serie B: “Gol fantasma di ieri? Sono cose che succedono, purtroppo il calcio è ancora vulnerabile in certi aspetti. Sembra incredibile che l’arbitro non abbia visto, ma non c’è la tecnologia. Non ci possiamo però nascondere dietro al gol che non ci hanno dato a Cosenza rispetto alle difficoltà che ha la squadra, dobbiamo incanalare la rabbia nella gara di dopodomani. Non meritavamo di perdere, ma il calcio è così: ha ragione chi vince”.