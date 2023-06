Un grande clima di comunità, alla Fiera di Rimini, dove si è aperta la IV edizione di the Coach Experience, l’annuale kermesse dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio che nella cittadina romagnola tiene l’evento clou stagionale.. Tra loro Maran, Calori, Biava, Tramezzani, Bordin. Presenti anche i corsisti del corso Uefa A, arrivati da Coverciano, accompagnati dal segretario del ST, Paolo Piani.Relatori impegnati tra aula e campo, Patrizia Panico, Beretta, Camolese, de Prà, Saccà, Perondi, Marchionni, Radice, Baldoni, Vivarini, Nicola, Bordin, Farioli, Bonaccorso, Cioffi, Pintus, Angelastri.Giornata arricchita da una breve cerimonia di apertura (con i video-saluti del presidente della Figc, Gravina e del presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini) e da un’interessante. Momento di particolare emozione, la premiazione dei 9 tecnici vincitori dei rispettivi gironi della serie D (accompagnati dagli staff), che hanno ricevuto da Abete e Ulivieri la Panchina D’oro Aiac, alla sua prima edizione mentre scorrevano le immagini dei successi delle squadre. Sul palco Barilari (Sestri Levante), Franzini (Lumezzane), Donati (Legnago Salus), Chiappella (Giana Erminio), Indiani (Arezzo), Amaolo (Pineto), Ferraro (Catania) e Danucci (Brindisi). Unico assente giustificatissimo, Maiuri (Sorrento), alla vigilia della finale scudetto di categoria (contro il Sestri Levante di Barilari).Oggi seconda giornata di studio, con in programma “Ricordando Ventrone”Previsto un collegamento con Antonio Conte. Sabato, per la giornata conclusiva, arriverà Luciano Spalletti, premiato da Aiac e Panini con la Figurina d’oro 2023.