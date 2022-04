che, grazie alla Corte costituzionale presieduta da Giuliano Amato, ha conquistato un diritto storico. Ovvero quello di dare ai propri figli il proprio cognome. Cade un tabù che la Corte aveva già affrontato il 14 gennaio 2021 con il presidente Giancarlo Coraggio e con Amato come relatore del caso., i primi registrati col cognome della madre e il terzo registrato automaticamente con il cognome del padre, poiché nato in seguito al matrimonio. I genitori avrebbero voluto registrare con il cognome materno anche il terzo figlio e si sono rivolti ai magistrati del tribunale di Lagonegro, che hanno però respinto la richiesta. La decisione viene impugnata davanti alla Corte di Appello di Potenza che il 12 novembre 2021 invia alla Consulta l’eccezione di costituzionalità.nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. Scelta fatta a seguito di una sentenza che la Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio e ha precisato che “nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”. Una decisione assunta perché le regole attuali violano gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.E recita così: “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”. Il padre, dunque, e solo lui. Ma oggi tutto questo finisce.