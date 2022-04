r, ad oggi uno dei più popolari social network al mondo, fondato nel 2006 da Jack Dorsey, Biz Stone, Evan Williams e Noha Glass., ossia l’acquisizione del controllo di un’azienda tramite la speculazione finanziaria. Non così ostile però, a giudicare dalla velocità con cui la dirigenza l’ha accolta.Dopo aver cercato di ostacolare l’acquisizione della società con l’approvazione di alcune regole straordinariedal proprio consiglio di amministrazione, e che l’accordo dovrebbe essere finalizzato entro il 2022.Da alcuni dei suoi sondaggi rivolti agli utenti, si poteva già intuire la volontà di Musk di acquistare il social cinguettante. Nelle ultime settimane diversi osservatori si sono chiesti, soprattutto dal punto di vista della libertà di espressione e della convivenza fra utenti in uno dei social network più frequentati al mondo, senza arrivare, però, a conclusioni condivise.In un comunicato stampa, l’eliminazione dei bot, l’apertura dell’algoritmo, e la verifica dell’identità di tutti gli utenti.Musk ha parlato esplicitamente dellache Twitter ha inasprito soprattutto negli ultimi anni.Il Financial Times scrive che, da cui era stato espulso dopo l’attacco al Congresso statunitense del 6 gennaio 2021, per via del suo appoggio agli assalitori. La notizia che l’uomo più ricco del mondo avrà ora pieno controllo del social non sembra essere stata presa bene da molti utenti.