Dopo aver disputato un campionato perfetto il Sudtirol è riuscito a conquistare una storica promozione in B, l’ultima squadra dell’Alto Adige che era riuscita in questa impresa era stato il Bolzano nel 1947., la lotta per il primo posto infatti era tra queste due squadre ma alla fine hanno avuto la meglio i ragazzi di mister Javoric. Ciò che bisogna sottolineare è la solidità difensiva del club altoatesino, la difesa ha subito solo 9 gol in 38 partite di campionato e detiene il primo posto come migliore difesa dei campionati professionistici italiani. L’estremo difensoreha più volte aiutato nei momenti cruciali della stagione la propria squadra ed è stato sempre presente in campo cercando di aiutare i propri compagni anche con la propria esperienza. Uno degli uomini più importanti della stagione è stato il trequartistal’ex Parma dopo alcuni anni sfortunati è riuscito a mettere in mostra il suo talento ed ha realizzato 11 gol e 9 assist nelle sue 35 apparizioni.I numeri di Casiraghi assumono ancora più valore se vengono accostati ai gol segnati dal club neopromosso,Il centrocampista ha quindi partecipato al 40% dei gol della squadra. Il giocatore dei tirolesi ha espresso tutta la sua gioia dopo l’ultimo match vinto 2-0 al “Nereo Rocco” contro la Triestina, partita in cui Casiraghi ha siglato una doppietta. Festeggia per la promozione anche Davide Voltan, il giocatore originario di Padova ha avuto un ruolo importante nella promozione del Sudtirol, infatti, ha segnato ben 6 reti e fornito 3 assist ai compagni. Il centrocampista è estremamente felice per la promozione ma ha dichiarato che la sua speranza è la vittoria dei play-off da parte del Padova. Uno dei giovani più interessanti è Matteo Rover, l’attaccante classe ’99 ha segnato 7 gol e servito 1 assist ai compagni. Rover è cresciuto nelle giovanili dell’Inter ma in questa stagione è stato ceduto al club tirolese che spera di trattenerlo anche in Serie B, su di lui sembrano essersi mossi già alcuni club.L’FCS Center ha ben cinque campi di gioco nei quali oltre ad allenarsi la prima squadra hanno possibilità di crescere anche i giovani del Sudtirol. La gestione del club è molto particolare, infatti, vi è un salario massimale per lo stipendio ma soprattutto il budget è molto basso e spesso viene investito nella crescita del settore giovanile che è una priorità per il club tirolese. La stagione del Sudtirol ha un’unica macchia, la finale di Coppa Italia persa contro il Padova di Oddo.Questa estate sarà molto importante per il club che dovrà cercare di costruire una rosa adeguata al campionato di B, mantenendo quelle che sono le scelte ed i valori che hanno portato il Sudtirol a vincere il campionato di C.