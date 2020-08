Lo sfogo di Conte contro l’Inter è qualcosa di mai ascoltato.che gli dà 11 milioni netti a stagione, perche lo ha portato in nerazzurro esponendosi in prima persona, anche perche vorrebbero vedere in azione una società unita e costruttiva e invece osservano sconcertati. Ma cosa c’è dietro le sue parole,, fregandosene di chi lo copre d’oro e spende sul mercato per rafforzargli la squadra?Il malumore - eufemismo - di Conte nasce soprattutto dalL’allenatore avrebbe voluto un altro direttore sportivo, in particolare, oggi al Parma. Ma Ausilio, a parte qualche errore (e chi non sbaglia?),. E ha anche stabilito un buon rapporto con Marotta, che gli riconosce intuito nelle scelte tecniche e gli delega alcune complicate trattative. Perciò è stato confermato,Dopo la vittoria di Bergamo,E non ci ha più visto. Ma come, elogia loro due? Quando è toccato a lui presentarsi davanti alle telecamere, è esploso lasciando esterrefatti tutti gli ascoltatori. E ha anche provato a far capire chi fosse l’obiettivo del suo attacco, dicendo: “Qui nessuno ci protegge. Ho ascoltato le dichiarazioni didi molto tempo fa, non è cambiato nulla da allora”.: all’epoca - era il febbraio 2018 - Marotta era ancora alla Juve, quindi non è lui il bersaglio principale (anche se lo diventa indirettamente);Conte ha anche specificato che, stavolta, la sua polemica non è riferita al mercato. In realtàda quelli che l’Inter ha concluso o sta per portare a termine. Qualcuno gli va bene, molti non li condivide. Ha bocciatoe addirittura, premeva perche invece non sono mai arrivati. E, per il futuro, ritiene che il club stia puntando troppo sui giovani:e perfinodopo. “Se volete vincere con i ragazzi, vi sbagliate”. Fa pressioni per avere, insiste ancora perE adesso?Com’è possibile che un loro dipendente, il più pagato, prenda a martellate l’armonia interna al club? Sanno bene, per di più, che ricreare l’atmosfera giusta è difficilissimo. Ma anche: un’operazione da una trentina di milioni, malcontati. Più Spalletti, che è sotto contratto fino al 2021, e più il nuovo allenatore, che non potrebbe essere certamente economico:. Si può arrivare a una transazione con Conte, forse, però anche questo è complicato: a quanti soldi dovrebbe rinunciare il tecnico?Creato da un uomo che guadagna 11 milioni di euro a stagione per fare il bene dell’Inter. Mah.@steagresti