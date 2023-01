Cosa ci fa nel 2023 Kim Kardashian con la maglia della Roma risalante alla stagione 1997/98? E soprattutto come avrà fatto a recuperarla? Sarà il regalo di qualcuno in particolare? Belle domande, ancora senza risposta.



NELLA GALLERY LE FOTO DI KIM KARDASHIAN



Di certo c'è che la showgirl statunitense, 42 anni, è stata fotografata in maglia giallorossa ieri a Los Angeles. Dove era in compagnia del cestista canadese dei Chicago Bulls, Tristan Thompson. Il quale ha avuto una relazione con la sorella minore di Kim, Khloé Kardashian, che prima aveva divorziato con un altro giocatore di basket: Lamar Odom. Khloé e Tristan hanno avuto due figli: la prima nata nel 2018 e l'altro l'anno scorso tramite madre surrogata.