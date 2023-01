Nella giornata di ieri la bomba di gossip rilanciata dalla Spagna: "Wanda Nara tradì Mauro Icardi con il compagno di squadra di allora all'Inter, Keita Balde". Una notizia confermata dallo stesso centravanti oggi al Galatasaray che ha citato l'attuale moglie del senegalese dandole di fatto della cornuta.



Proprio Simona Guatieri, tuttavia, ha oggi voluto difendere Keita smentendo quanto svelato da Icardi: "Io non vivo di gossip, non vivo mettendo la mia vita in mostra su Instagram. Io e mio marito siamo una coppia molto riservata, su Instagram pubblico foto della mia famiglia e delle mie cose, non cerco pubblicità. Non vivo di questo e non mi importa, sono una persona totalmente differente da loro. Ieri Mauro mi ha contattato dicendomi che mio marito ha invitato sua moglie a Dubai: è una notizia totalmente falsa, perchè lui è lì con sua madre e suo padre, sono andati lì per incontrarsi. Adesso è concentrato sulla squadra, non può uscire da lì. Io sto andando a Dubai con i miei figli perchè ha 3 giorni liberi e ci vedremo".



Ecco le due bellissime donne nella nostra gallery, ma siamo sicuri non sarà l'ultima puntata di questa telenovela.