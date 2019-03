Dazn rivela la reazione delle panchine di Juve e Genoa dopo la decisione di Di Bello di togliere un calcio di rigore al Genoa col VAR. Allegri era convinto che non fosse rigore, durante la disamina di Di Bello al VAR ha detto che per lui il braccio era attaccato. Sorriso ironico invece per Cesare Prandelli. il tecnico del Genoa, secondo Dazn, ha incrociato lo sguardo con quello di Allegri mimando il braccio ma l'allenatore della Juve ha gli ha risposto dicendo: 'Guarda che l'ha presa prima il tuo di mano'.