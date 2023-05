Il ko con lo Spezia non è andato giù ai tifosi del Milan. Sui social infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, è partito il processo a Stefano Pioli con tanti supporters che non hanno intenzione di aspettare il ritorno della semifinale di Champions con l’Inter e hanno chiesto la testa del mister. "Cosa manca per l'esonero?” e messaggi di questo tenore stanno popolando i social network dove è rispuntato l’hashtag #PioliOut che aveva dominato nei primi mesi del 2023 quando il Milan ha vissuto la prima fase complicata della sua stagione. La tifoseria si è però divisa sull'argomento e una grossa fetta di questa chiede infatti alla società di confermare l'allenatore.