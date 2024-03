Cosa rischia il Milan? Dall'esclusione dalle coppe europee alla penalizzazione in Serie A: sanzioni sportive, le ipotesi

Redazione CM

Ore concitate in casa e a Casa Milan, dopo la perquisizione da parte della Guardia di Finanza che si è recata nella sede di Via Aldo Rossi per alcuni accertamenti: i controlli sono legati al passaggio di proprietà dal fondo Elliott al fondo RedBird, con indagati l'attuale e il vecchio amministratore delegato, Giorgio Furlani ed Ivan Gazidis. Il Milan ha presentato la sua nota ufficiale in merito a quanto accaduto e nelle prossime ore arriveranno ulteriori aggiornamenti in merito.



COSA RISCHIA IL MILAN: MULTA O PENALIZZAZIONE - Ma cosa rischia il club rossonero dal punto di vista della giustizia sportiva? Qualora dovessero essere presi provvedimenti nei confronti della società, ​Il Milan rischia una multa o una penalizzazione: secondo Repubblica.it, al club rossonero potrebbe essere contestata la violazione dell’art 32 comma 5 del codice di giustizia sportiva, secondo cui “la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze Figc è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Tuttavia la questione sarà lunga: la procura federale non ha ovviamente ancora ricevuto nulla e non aprirà un'indagine fino a che non sarà messa a conoscenza di contestazioni da un organo ufficiale.



LE MULTI PROPRIETA' E IL RISCHIO COPPE CON L'UEFA - Differente l'aspetto della violazione delle norme UEFA sulla multi proprietà, che riguarderebbe la coincidenza col Lille: le sanzioni potrebbero riguardare l'esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione. In Serie A, il Milan attualmente si trova al secondo posto in classifica, a quota 59 punti, con 10 punti di margine sul quinto posto.