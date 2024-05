Cosa serve al Real Madrid per andare in finale di Champions

L'ultimo step prima della finale di Champions League è la semifinale di ritorno tra Real Madrid e Bayern Monaco che si giocherà stasera al Bernabeu., Vinicius aveva aperto e chiuso la partita con i gol di Sané e Kane nel mezzo.- Il Real Madrid di Carlo Ancelotti non deve fare calcoli per passare il turno:per decidere chi affronterà il Borussia Dortmund che ieri ha eliminato il Psg. Le Merengues sono arrivate in semifinale dopo aver eliminato il Manchester City di Guardiola ai rigori.

- Aspettando di capire se i Blancos andranno in finale di Champions,. Nella prossima giornata contro il Granada il Real Madrid avrebbe dovuto ricevere la coppa per la vittoria del campionato, ma le Merengues hanno preferito rimandare la premiazione al 14 maggio prima della sfida in casa contro l'Alaves per una questione di rispetto verso il Granada che rischia la retrocessione proprio nella gara contro il Real.