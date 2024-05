Cosa succede se Atalanta e Roma finiscono il campionato a pari punti: chi va in Champions?

Ultime giornate di campionato, durante le quali ci si gioca ancora qualcosa: alcuni discorsi sono ancora aperti e in queste gare arriveranno i verdetti finali. Tutto ancora da decidere in chiave qualificazione Champions:, che si è anche qualificata alla finale di Europa League battendo il Marsiglia (i giallorossi sono usciti nel doppio confronto col Bayer Leverkusen).- Giallorossi e nerazzurri sono lì, in un testa a testa continuo, punto a a punto fino alla fine. Ma cosa succede se dovessero arrivare a pari punti a fine campionato?; in caso di parità in questo criterio, verrà considerata la differenza reti negli scontri diretti.

- I criteri utilizzati nell’ordine per l'arrivo a pari merito sono: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol fatti in generale, sorteggio.negli scontri diretti: la partita d’andata giocata all’Olimpico è finita 1-1 con i gol di Koopmeiners e Dybala.