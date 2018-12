Vincenzo Pisacane, agente di Gennaro Tutino, esterno ora al Cosenza ma di proprietà del Napoli, parla del suo assistito a Radio Marte: "E' giusto non caricarlo di responsabilità. Il ragazzo si sentiva già arrivato, un calciatore del Napoli ma è stato bravo a ripartire dal basso. Ha avuto coraggio, ha dimostrato di essere un giocatore importante anche tra i grandi. Ora è a Cosenza e resterà in rossoblu fino a giugno. Sta facendo bene, ma sarei stupido se dicessi che non ci aspettiamo qualcosa di più per il prossimo anno".