COSENZA-ASCOLI 1-3

Il tabellino



COSENZA (4-3-2-1): Marson; Rispoli, Vaisanen, Rigione, Martino (11’ st La Vardera); Kornvig (26’ st Brescianini), Voca, Florenzi (40’ st Nasti); Merola (26’ st D’Urso), Brignola (11’ st Zilli); Larrivey. A disp.: Lai, Matosevic, Meroni, Panico, Vallocchia, Venturi. All. Viali

ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati (17’ st Adjapong), Collocolo, Giovane (1’ st Eramo), Caligara, Falasco (1’ st Giordano); Dionisi (28’ st Ciciretti, 37’ st Lungoyi), Gondo. A disp.: Guarna, Baumann, Salvi, Lungoyi, Falzerano, Tavcar, Buchel, Mendes. All. Bucchi



ARBITRO: Sacchi di Macerata



RETI: 17’ pt Donati (A), 44’ st Gondo (A), 43’ st Nasti (C), 49’ st Collocolo (A).