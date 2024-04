Cosenza-Bari: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Cosenza-Bari in diretta su Sky e Dazn

Incrocio da brividi nelladi Serie B, in chiave salvezza, tra. Sia Lupi che pugliesi navigano in acque di classifica complicatissime, con lo spettro retrocessione che incombe e che obbliga entrambe a non sbagliare più in questo rush finale di campionato. Galletti sprofondati in zona Playout, silani appena sopra alla linea di galleggiamento: al 'San Vito-Marulla', commettere passi falsi può risultare pericolosissimo.Cosenza-Bari si gioca sabato 27 aprile 2024, con calcio d'inizio alle ore 16:15.Cosenza-Bari sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 253), nonché scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile o in alternativa utilizzando l'app di DAZN su console XBox e PlayStation, il TIMVISION Box oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.Per vedere Cosenza-Bari in streaming, invece, sarà necessario collegarsi al sito di DAZN, scaricare l'app di DAZN su smartphone e tablet, utilizzare NOW o Sky Go.

Cosenza privo degli squalificati Praszelik e Voca, mentre è ancora fuori causa Crespi. Calò verso il rientro, ok Canotto. Viviani in pole per agire in regia, Forte spera in una maglia accanto a Tutino e insidia Mazzocchi. Pissardo potrebbe scalzare di nuovo Brenno tra i pali del Bari, dove Nasti guiderà l'attacco visti gli infortuni di Diaw e Puscas.Micai; Meroni, Camporese, Venturi; Marras, Zuccon, Viviani, Antonucci, D’Orazio; Mazzocchi, Tutino.Viali.Pissardo; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Sibilli; Kallon, Nasti, Morachioli.F. Giampaolo.