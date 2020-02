Cosenza (3-4-3): Saracco; Idda, Capela (46' Machach), Monaco; Casasola, Bruccini, Prezioso (46' Broh), D'Orazio (73' Lazaar); Baez, Asencio, Pierini. All. Braglia.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Volta, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Insigne, Sau (60' Coda); Moncini (55' Del Pinto). All. Inzaghi



Arbitro: Serra di Torino

Ammoniti: 25' Casasola (C), 30' Prezioso (C), 39' Schiattarella (B), 40' Capela (C), 42' Pierini (C), 91' Caldirola (B)

Espulsi: 54' Volta (B)

Marcatori: 33' Insigne