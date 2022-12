Cosenza-Brescia 1-1



IL TABELLINO



COSENZA (4-3-2-1): Marson; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Gozzi (5’ st La Vardera); Brescianini (20’ st D’Urso), Calò, Florenzi (35’ st Vallocchia); Brignola (30’ st Meroni) , Merola (20’ st Nasti); Larrivey. A disp.: Matosevic, Camigliano, Panico, Kornvig, Sidibe, Zilli, Butic. All.: Viali



BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Papetti, Mangraviti, Jallow (40’ st Pace); Bertagnoli (18’ st Benali), Viviani (25′ st Labojko), van de Looi; Ndoj (1’ st Galazzi); Moreo (25’ st Ayè), Bianchi. A disp. Lezzerini, Garofalo, Nuamah. All.: Clotet

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia



MARCATORI: 26’ st Larrivey (C), 47’ st Bianchi (C)

NOTE: Spettatori 3.859, di cui 132 ospiti, per un Incasso di 31.486 euro. Espulsi: -. Ammoniti: van de Looi (B), Florenzi (C), Rigione (C). Angoli: 8-2 per il Brescia. Recupero: 2’ pt – 10’ st