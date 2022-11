Una clamorosa pista si apre all'orizzonte del Cosenza.

Il club calabrese, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo che Davide Dionigi è stato sollevato dall'incarico nelle scorse ore, avrebbe individuato nientemeno che in Zdenek Zeman il prossimo possibile titolare della sua panchina. Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport.



L'ipotesi di affidarsi al boemo sarebbe emersa nel corso della notte in seguito al sondaggio negativo fatto in precedenza con uno dei suoi pupilli ai tempi del Foggia dei Miracoli di inizio anni '90. La prima scelta della dirigenza cosentina era infatti Gigi Di Biagio, ex centrocampista proprio di Zeman in rossonero. L'ex mediano di Inter e Roma avrebbe però rifiutato l'offerta preferendo accettare quella giuntagli più o meno nello stesso momento dalla nazionale albanese.



Da qui l'esigenza di virare su un piano B puntando su Zeman, oggi 75enne e reduce da una buona annata in Serie C con il Foggia conclusasi ai play-off ma anche con l'intenzione di ritirarsi dal calcio.