Dopo un buon avvio di campionato il Cosenza nelle ultime settimane ha intrapreso una vera e propria caduta libera in verticale che lo hanno fatto scivolare nelle seconda metà della classifica.



Un trend negativo iniziato con il pesante KO (3-0) nel derby con la Reggina di quindici giorni fa e poi proseguito con le sconfitte altrettanto netta con Genoa (2-0) e Spal (5-0). Dieci gol subito e zero fatti in tre gare. Un trend che potrebbe costare molto caro a mister Davide Dionigi.



La posizione dell'attaccante è infatti fortemente in bilico tanto che la società calabrese potrebbe decidere di non riservargli neppure un'ultima chance, sollevandolo dall'incarico già nelle prossime ore. A tal proposito il club avrebbe già sondato il profilo del possibile sostituito, ricevendo parere positivo da parte di Walter Zenga ma tenendosi aperto anche un eventuale piano B che conduce a Roberto Stellone.



Lo riferisce Ildot.it.