L'allerta Coronavirus fa paura anche nel mondo del calcio. Come comunica in maniera ufficiale il Cosenza, due giocatori - Mirko Buccini e Tommaso D'Orazio - si sono rifiutati di salire sull'aereo diretto a Verona per la sfida contro il Chievo. Il club, si legge nella nota, 'si riserva di assumere nei riguardi dei predetti tesserati ogni più opportuna iniziativa'.