Non solo il rosso e il blu. Oltre ai medesimi colori sociali ad accomunare, bandiera dei Lupi e icona indimenticata del Grifone.Un giocatore il cui ricordo è rimasto talmente indelebile nella memoria collettiva di entrambi i club da spingerli a varare una lodevole iniziativa. In vista dell'incrocio di domani, valido per il nono turno del campionato di Serie B, liguri e calabresi hanno deciso di donare due maglie con il numero 9 ai parenti del compianto bomber. Altre, inoltre, firmate da tutti i giocatori delle due squadreCertamente il modo migliorare per ricordare il grande Gigi.