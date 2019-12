Cosenza (3-4-3): Perina; Idda, Monaco (85' Capela), Legittimo Corsi (78' Bittante), Bruccini, Broh, D'Orazio; Machach (65' Pierini), Rivière, Baez. All. Braglia.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Pirrello, Nikolaou, Romagnoli, Veseli; Frattesi (42' Dezi), Ricci, Fantacci (68' Laribi); Bajrami (78' Stulac); Mancuso, La Gumina. All. Muzzi.



Arbitro: Pezzuto di Lecce

Ammoniti: 30' Bruccini (C), 34' Monaco (C), 34' La Gumina (E), 38' D'Orazio (C), 39' Pirrello (E), 70' Laribi (E)

Espulsi: 80' Laribi (E)

Marcatori: 12' Baez