Il Cosenza gioca d'anticipo sulla concorrenza e si assicura il primo rinforzo di gennaio: bloccato l'esterno offensivo portoghese del Muhamed Varela, protagonista finora in Serie D con la maglia del Gladiator con 5 gol e 4 assist in 6 presenze. Per lui il club calabrese è disposto a proporre un contratto triennale.