Ieri il Tar del Lazio ha confermato l'esclusione del Chievo dal campionato di serie B. Il suo posto viene preso dal Cosenza, che come nuovo allenatore sceglie Zaffaroni, il quale si era precedentemente accordato proprio col club del presidente Campedelli.



Il direttore sportivo dei calabresi, Goretti ha preso Panico dal Potenza, Minelli e Del Favero dalla Juventus. Trattativa con l'Atalanta per Carraro, piace Gori della Fiorentina ed è duello col Vicenza per Schiavone della Salernitana.



Intanto la Figc ha svincolato tutti i calciatori che erano sotto contratto col Chievo: Canotto firma con il Frosinone, che vuole anche Cotali; il Lecce pensa a Garritano; Mogos può tornare alla Cremonese; Leverbe è destinato al Pisa; il centrocampista Emanuele Zuelli (classe 2001) è nel mirino della Juventus; il trequartista Samuele Vignato (classe 2004) interessa a Bologna e Inter.