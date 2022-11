Il futuro di Joaquin Larrivey potrebbe essere nuovamente in Cile, dopo l'intervista rilasciata nei giorni scorsi dal procuratore Sergio Irigoitia che apriva a un addio al Cosenza a gennaio. A rafforzare queste voci ci ha pensato poi il suocero del centravanti argentino, Gerardo Manuel Reinoso, che a BolaVip ha parlato così di un possibile approdo all'Universidad de Chile: "Gli dico di tornare, è stato molto felice lì. Dobbiamo vedere cosa succede, il Flaco ha un grande affetto per i tifosi cileni. E i momenti migliori dentro e fuori dal campo sono stati passati lì, speriamo, glielo dico, ma non dipende da me”.