Cosenza (4-5-1): Matosevic; Situm, Hristov, Sy, Vaisanen; Di Pardo, Carraro, Florenzi, Palmiero, Liotti; Caso. All.: Bisoli. A disp.: Sarri, Vigorito, Pandolfi, Venturi, Vallocchia, Gerbo, Kongolo, Zilly, Arioli, Ndoj, Laura.



Monza (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Caldirola, C. Augusto; P. Pereira, Ciurria, Barberis, Valoti, Molina; Mota C., Gytkjaer. All. Stroppa. A disp.: Lamanna, Donati, Machìn, Mancuso, Bettella, Favilli, Antov, Colpani, Brescianini, Marrone, D’Alessandro, Pirola.