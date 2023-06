Dopo la salvezza conquistata con ilai danni del Brescia in una serata surreale, l'attaccanteha parlato a Cronache di spogliatoio:"Siamo rimasti chiusi nello spogliatoio fino alle tre di notte. Con noi c’erano anche i nostri familiari che sono dovuti scappare dagli spalti".- "La prima parte di stagione è stata molto difficile. Ho faticato ad abituarmi all’intensità della serie B. Voglio ringraziare pubblicamente Michele Rigione. È il nostro capitano e per quanto mi riguarda è stato di fondamentale importanza per me. Dal primo giorno ha sempre cercato di aiutarmi e ha sempre creduto in me""Da lì è iniziato un altro campionato per me. Quel giorno e quella doppietta mi hanno dato l’autostima e la fiducia necessarie per spingere ancora di più"."A Cosenza sono stato da Dio. È incredibile la passione e il calore che i tifosi ci trasmettono ogni giorno. È stata una scelta difficile, ma lo dovevo ai miei compagni, alla società e alla città. È stato incredibile sentire tutto lo stadio gridare il mio nome. È stata una notte speciale che difficilmente io e Cosenza dimenticheremo"."Allenarsi al fianco di questi campioni è incredibile. Ti spingono ad andare sempre oltre, a non accontentarti mai. Un giorno durante un possesso palla non ho passato il pallone a Ibra; mi ha mangiato la faccia e mi ha fatto capire quanto conta ogni dettaglio e ogni minuto di allenamento".