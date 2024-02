Cosenza-Sampdoria, le formazioni ufficiali: conferma per Canotto, Pirlo sceglie Piccini, Yepes e Alvarez

Cosenza-Sampdoria è l'anticipo del venerdì della 26esima giornata di Serie B con calcio d'inizio alle ore 20.30. Pirlo e Caserta si conoscono molto bene ma scelgono moduli opposti. I calabresi confermano Canotto con Tutino e Mazzocchi, per i liguri spazio a Stankovic in porta, Piccini in fascia e Alvarez in attacco.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

COSENZA (4-2-3-1) 1 Micai; 18 Gyamfi, 5 Camporese, 6 Fontanarosa, 99 Frabotta; 98 Zuccon, 26 Praszelik; 31 Canotto, 9 Tutino, 30 Mazzocchi; 10 Forte. All. Caserta.

SAMPDORIA (3-5-2) 1 Stankovic; 2 Piccini, 87 Ghilardi, 33 Gonzalez; 23 Depaoli, 14 Kasami, 28 Yepes, 55 Darboe, 3 Barreca; 9 De Luca, 19 Alvarez. All. Pirlo.