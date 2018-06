Gennaro Tutino, attaccante del Cosenza neopromosso in Serie B, parla dopo la vittoria sul Siena: "C'è scattata una molla dopo Rende, il derby perso malamente in casa, quando con il mister e i compagni più anziani abbiamo parlato a lungo. Ci siamo uniti ancora di più perché non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni ora, ma abbiamo fatto qualcosa di impossibile, incredibile e ora siamo in Serie B e ci godiamo il momento. Nei primi minuti l'emozione ci ha bloccato contro una squadra forte che è partita bene, poi abbiamo preso le misure, trovato il gol e giocato più sciolti. Siamo stati bravi a chiudere la gara nel finale dopo che loro erano riusciti a rientrare. Futuro? Io non sono nella posizione di chiedere a Giuntoli di poter essere aggregato al Napoli. Abbiamo vinto i playoff, ma per arrivare al Napoli di strada ce n'è tanta da fare. Se poi vorranno portarmi con loro a Dimaro sarà un sogno vero e proprio come lo è essere arrivati in A"