La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Mirko Bruccini, alla Società Unione Sportiva Alessandria Calcio 1912. Bruccini, nato a La Spezia il 18 gennaio 1986, è approdato in rossoblù nel luglio 2017, collezionando in totale 124 presenze condite da 21 gol. Ha inoltre indossato la fascia di capitano in 25 occasioni contribuendo in maniera determinante ai recenti successi dei Lupi. La Società intende ringraziare il giocatore per la professionalità dimostrata e l’impegno profuso nel corso della sua proficua avventura a Cosenza ed augura all’atleta le migliori fortune, umane e professionali.